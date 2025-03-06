В банковском и телекоммуникационном секторах Азербайджана клиентам будут предоставлены дополнительные гарантии безопасности

В соответствии с планом действий рабочей группы "Анализ рисков" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2025 год были названы меры, которые будут приняты против технологических рисков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Комиссию по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

Согласно информации, до 1 декабря 2025 года министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики проведет анализ существующих на практике в банковском и телекоммуникационном секторах пробелов с целью выявления и представления Комиссии предложений по предоставлению операторами этих секторов дополнительной гарантии (инструментов) безопасности для клиентов.