https://news.day.az/economy/1735140.html

В Азербайджане утвержден перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование

В Азербайджане утвержден "Перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. С полным списком товаров можно ознакомиться по ссылке.