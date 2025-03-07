В Азербайджане утвержден перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование

В Азербайджане утвержден "Перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С полным списком товаров можно ознакомиться по ссылке.