https://news.day.az/economy/1735140.html В Азербайджане утвержден перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование В Азербайджане утвержден "Перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. С полным списком товаров можно ознакомиться по ссылке.
В Азербайджане утвержден перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование
В Азербайджане утвержден "Перечень товаров, на которые распространяется техническое регулирование".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
С полным списком товаров можно ознакомиться по ссылке.
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