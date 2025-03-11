Руслан Мирсаяпов о выходе московских компаний на азербайджанский рынок

Московский экспортный центр (МЭЦ) и Торговое представительство РФ в Азербайджане содействует выходу московских компаний на азербайджанский рынок.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов на презентационной сессии в рамках бизнес-миссии московских предприятий в Азербайджан.

"Наша основная задача в рамках бизнес-миссии - заключение соглашений о новых контрактах и поставках современной, высококачественной продукции московских предприятий в Азербайджан. Как торговое представительство России, мы готовы оказать всю необходимую поддержку", - заявил он.

Он подчеркнул, что бизнес-миссия московских компаний в Азербайджан стала хорошей традицией. По его словам, победители программ Московского экспортного центра - наиболее активные и современные предприятия столицы - приезжают для личных встреч с азербайджанскими партнёрами.

Отметим, что Московский экспортный центр (МЭЦ) организовал бизнес-миссию в Баку, которая пройдёт с 11 по 13 марта.

Московские компании представят передовые решения в промышленности, автоматизации и медицине, а также продемонстрируют свои продукты и услуги.

В рамках этой бизнес-миссии в Баку принимают участие ведущие предприятия Москвы, представляющие следующие сферы:

- Промышленное оборудование: компании предложат широкий ассортимент продукции, начиная от кабельно-проводниковой продукции и заканчивая аналитическим приборостроением и решениями для неразрушающего контроля

- Автоматизация и технологии: участники представят разработки для управления процессами, включая регулирующие и отсечные клапаны

- Медицина и биотехнологии: московские компании продемонстрируют инновационные медицинские изделия и передовые технологии для диагностики и лечения.