Испанская компания заинтересована в производстве водорода в Азербайджане

Испанская компания "Enerdealers, Commodity Trading and Energy Consulting" рассматривает возможность производства водорода в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила генеральный директор компании Диана Гисперт Пералес.

Она проинформировала о компании, а также рассказала о возможностях сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы - консалтинговая инжиниринговая компания, которая осуществляет поставки по всей цепочке создания стоимости компаниям, которым требуется сырье. Таким образом, мы имеем опыт работы со всеми новыми возобновляемыми источниками и водородом, биометаном или солнечными, ветровыми системами, которые дополняют нефть и газ и фактические углеводороды. Поэтому мы очень рады найти синергию в Азербайджане, и мы здесь для этого.

Мы очень заинтересованы в производстве водорода в Азербайджане. В то же время, сочетая его с традиционным топливом, мы можем еще больше повысить нашу конкурентоспособность во всем мире", - сказала генеральный директор компании.