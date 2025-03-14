Джейхун Байрамов обсудил с Асадом Маджидом Ханом подготовку к саммиту ОЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 14 марта с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом, находящимся с визитом в нашей стране для участия в XII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены возможности сотрудничества в рамках ОЭС, усилия по укреплению деятельности организации, подготовка к предстоящему в нашей стране саммиту, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение деятельности Организации экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что регион ОЭС обладает богатыми возможностями в сферах экономики, торговли, транспорта и коммуникаций, и с этой точки зрения важно эффективно использовать потенциал региона.

В ходе встречи стороны коснулись председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), была отмечена важность продвижения экологических инициатив в рамках ОЭС.

Подчеркивалось, что предстоящий в этом году в Азербайджане саммит сыграет важную роль в развитии и укреплении Организации экономического сотрудничества, и в этом контексте говорилось о необходимости активного участия и вклада стран-участниц.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.