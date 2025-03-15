Основатель Multilateral AI о вызовах и перспективах глобального регулирования ИИ

Современные механизмы регулирования искусственного интеллекта (ИИ) не успевают за его стремительным развитием, что создает риски фрагментации и усиления национального контроля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал основатель и директор Multilateral AI Сэм Дос в ходе панельной дискуссии на тему "Новые технологии для нового мира" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, стремительное развитие ИИ, включая открытые модели и мультимодальные агенты, а также их возможная интеграция с квантовыми технологиями, требует срочных решений в сфере регулирования. Однако международное управление отстает от темпов технологического прогресса.

"К 2025 году мы движемся в сторону концепции "суверенитета ИИ", где государства будут усиливать контроль над аппаратным обеспечением, моделями и данными, а также интегрировать ИИ в сферу национальной безопасности. Глобальное регулирование должно адаптироваться к этим изменениям", - отметил Сэм Дос.

Он также указал на разрозненность подходов к регулированию ИИ. ЕС, Совет Европы и Китай уже разработали детальные нормы, в то время как страны АСЕАН, Африканский союз, Латинская Америка и Лига арабских государств только начинают разрабатывать собственные инициативы. При этом к процессу регулирования подключились БРИКС+ и ШОС.

"Несмотря на растущий интерес к регулированию искусственного интеллекта, остается множество нерешенных вопросов, и судьба ряда международных инициатив пока неясна", - добавил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.