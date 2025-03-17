На одном из газовых месторождений Азербайджана увеличилась добыча конденсата

На газовом месторождении "Абшерон" в январе-феврале 2025 года произвело 0,1 миллиона тонн конденсата, что на 4,2 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года (96 тысяч тонн), передает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Объем добычи природного газа на месторождении составил 0,3 миллиарда кубометров, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года.

Отметим, что месторождение "Абшерон" расположено на шельфе Каспийского моря, в 100 километрах к юго-востоку от Баку и в 25 километрах к северо-востоку от "Шах Дениз".

Добыча газа и конденсата с "Абшерона" ведется с июля 2023 года операционной компанией JOCAP на основании проекта ранней добычи с одной глубоководной скважины.

По договоренности с партнерами, SOCAR выкупает этот газ, а конденсат идет в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.