TAP назвал объемы поставок газа в Европу с начала коммерческой эксплуатации

С момента начала коммерческой эксплуатации 31 декабря 2020 года Трансадриатический газопровод (TAP) транспортировал в общей сложности 44,40 миллиарда кубометров газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"С момента запуска коммерческих поставок мы транспортировали 44,40 миллиарда кубометров газа, из которых 4,28 миллиарда кубометров - в Грецию, 2,74 миллиарда кубометров - в Болгарию и 37,05 миллиарда кубометров - в Италию", - заявили в консорциуме.

Отметим, что Трансадриатический газопровод обеспечивает поставки природного газа с крупнейшего азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Каспийском море напрямую в Европу, играя ключевую роль в энергетической безопасности континента. Протяженность TAP составляет 878 километров: он соединяется с Трансанатолийским газопроводом (TANAP) на границе Турции и Греции в районе Кипои, проходит через территорию Греции и Албании, пересекает Адриатическое море и достигает юга Италии.

TAP играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы, интегрируясь с существующими и перспективными газовыми интерконнекторами. Один из ключевых элементов этой сети - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года.