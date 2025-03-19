Азербайджан начинает экспорт яиц в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АБПА).

В Агентстве отметили, что в стране проводятся целенаправленные мероприятия по обеспечению биологической безопасности, а также получены статусы освобождения от ряда заболеваний животных, что создает благоприятные условия для экспортного потенциала многих пищевых продуктов, произведенных в Азербайджане.

"Также подтверждение Всемирной организацией здравоохранения статуса Азербайджана как страны, свободной от высокопатогенного вируса птичьего гриппа, открывает широкие возможности для экспорта продукции птицеводства.

Так, в ноябре 2023 года между АБПА и Россельхознадзором было достигнуто соглашение об экспорте продукции птицеводства, в частности пищевых яиц, из Азербайджана в Российскую Федерацию, и с того времени начался экспорт яиц. Благодаря встречам, проведенным АПБА с министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики, а также мероприятиям, проводимым в рабочем порядке, было получено разрешение на экспорт продукции из мяса птицы в эту страну.

Кроме того, впервые начинается экспорт пищевых яиц из Азербайджанской Республики в Соединенные Штаты Америки - в настоящее время проводится реализация соответствующих процедур в этом направлении", - сказали в Агентстве.