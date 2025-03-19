Азербайджан и США оценили перспективы расширения энергетического партнерства

Оценены перспективы расширения долгосрочного энергетического партнерства между Азербайджаном и США.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети "X".

"Мы обсудили развитие энергетического сотрудничества с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Уго Геварой. Оценили перспективы расширения нашего долгосрочного энергетического партнерства, а также значимость проектов "зеленых" энергетических интерконнекторов, охватывающих различные маршруты, с участием Азербайджана, которые способствуют укреплению энергетической безопасности и укреплению межрегиональных связей", - говорится в публикации.