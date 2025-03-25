На мировых рынках подорожала цена нефти

Цены на нефть на мировых рынках превысили $73.

Как сообщает Day.Az, в ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,14% или на $0,10 и составила $73,10 за баррель.

На Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,10% или на $0,07, до $69,18.