https://news.day.az/economy/1739639.html На мировых рынках подорожала цена нефти Цены на нефть на мировых рынках превысили $73. Как сообщает Day.Az, в ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,14% или на $0,10 и составила $73,10 за баррель.
На мировых рынках подорожала цена нефти
Цены на нефть на мировых рынках превысили $73.
Как сообщает Day.Az, в ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость майского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,14% или на $0,10 и составила $73,10 за баррель.
На Нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в мае, повысилась на 0,10% или на $0,07, до $69,18.
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