МФЦА отчитался о приоритетах развития региона

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) опубликует отчет о приоритетных направлениях развития региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий МФЦА Ренат Бектуров в кулуарах 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

"У нас есть своя академия, и мы активно развиваем исследовательское направление. Мы уже выпустили несколько отчетов, например, по рынку недвижимости и потенциалу развития рынка REIT (инвестиционные фонды недвижимости)", - сказал он.

Бектуров также отметил, что в рамках сотрудничества с исследовательскими центрами, такими как Университет АДА, МФЦА проводит совместные исследования. "Мы уже подписали меморандум с АДА, и в ближайшее время будет опубликован первый отчёт, в котором представлены результаты совместных исследований. У нас есть очень много общих тем для совместной работы, таких как развитие Среднего коридора и транспортно-логистические маршруты, а также энергия и интернет-подключение", - отметил он.

"Средний коридор - это действительно важная тема для Казахстана. Как вы знаете, перевозки между нашими странами увеличились. Мы также уже начали перевозить нефть из Актау в Баку, и на данный момент объём составляет около 1,5 миллиона баррелей. Мы планируем увеличить объём перевозок и диверсифицировать наши торговые отношения, а также расширять пути экспорта нефти", - отметил Бектуров.

Кроме того, он подчеркнул, что МФЦА продолжает быстро расти: "В прошлом году, в августе у нас было зарегистрировано 3000 компаний, а сейчас уже 3800. Чтобы зарегистрировать первые 1000 компаний, нам понадобилось около четырёх с половиной лет, а за последние полгода зарегистрировалось уже 800 новых компаний".

Он отметил, что активно развивается рынок управления активами, появляются новые управляющие компании, а рынок ценных бумаг продолжает расти. "Мы также фокусируемся на креативных индустриях, потому что считаем, что талант - это такой же актив, который требует инвестиций", - добавил Бектуров.

Управляющий МФЦА отметил, что уже был запущен частный фонд, ориентированный на креативные индустрии, в частности на производство фильмов. "Будут привлекаться инвестиции, сниматься фильмы, а доходы будут делиться между инвесторами", - уточнил он.

Особое внимание в МФЦА уделяется венчурному капиталу и IT-сектору. "Есть компании, которые занимаются аэрографическими снимками для анализа состояния почвы и помогают фермерам управлять землёй. Например, они могут определить, какие культуры растут на определённом участке земли, а также планировать ротацию растений на следующий год. Они разрабатывают модули с искусственным интеллектом, который будет помогать с удобрениями на основе данных аэрографических снимков", - рассказал Бектуров.

Также в рамках развития венчурного капитала активно появляются новые проекты, требующие финансирования. "Есть много интересных стартапов, которые развиваются благодаря поддержке венчурного капитала", - отметил он.

Помимо этого, Бектуров отметил, что стартапы и инновации в сфере IT являются важным трендом для обеих стран. "Для нас и для Азербайджана очень важное направление - это стартапы, инновации, и, конечно, искусственный интеллект", - подчеркнул он.