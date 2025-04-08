Восточный Зангезур и Нахчыван свяжет новая линия электропередач

Будет создана линия электропередачи, которая свяжет Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой страны через территорию Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано 8 апреля на встрече заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахина Мустафаева с находящейся с визитом в стране министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем комиссии Фарзане Садег.

На встрече была выражена уверенность в том, что создание данной линии электропередачи не только послужит обеспечению энергетической безопасности, но и внесет большой вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере электроэнергетики.