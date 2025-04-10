Этой категории граждан Азербайджана могут повысить зарплату - ВИДЕО
В общеобразовательных школах ожидаются серьёзные изменения. Так, эти учебные заведения будут преобразованы в юридические лица публичного права.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, комментируя возможные последствия этого шага, отметил, что изменения повлияют и на заработную плату учителей - их оклады будут увеличены.
Следует отметить, что публично-правовое юридическое лицо не только оказывает важные услуги обществу, но и может финансироваться как из бюджета, так и из дополнительных источников дохода.
Также сообщается, что в настоящее время школы функционируют под управлением Региональных управлений образования. Преобразование школ в юридические лица публичного права означает, что они выйдут из состава государственных структур и получат статус самостоятельных юридических лиц. Это решение приведёт к серьёзным изменениям в управлении, финансировании и механизмах деятельности школ.
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