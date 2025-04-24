Азербайджан подготавливает проектную документацию по строительству водохранилищ в Карабахе

Продолжаются работы по подготовке проектно-сметной документации в связи со строительством водохранилищ Заямчай, Агсучай и Турьянчай, оросительных сетей, питающихся от водохранилищ Алинджачай, Енгидже и Вилешчай, а также реконструкцией каналов - Карабахского, Баш-Муганского, Сабир, Акуша, Хангызы и Расуларх, Миль-Карабахского коллектора.

Об этом сказал начальник Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Рафиг Асланов во время выступления на состоявшихся сегодня в комитете Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии общественных слушаниях на тему "Поддержка предпринимательства в аграрном секторе: результаты и перспективы", сообщает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время ведется комплексная реконструкция Сарсангского водохранилища общим объемом 560 миллионов кубометров, а также объектов водного хозяйства Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского, Лачинского, Агдеринского и Кяльбаджарского районов, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водохранилищ Хакаричай (100 млн м3) и Баргушадчай (70 млн м3).