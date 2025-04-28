Министр рассказал о работе Азербайджана по защите нормативной базы в области охраны труда

В целях совершенствования нормативной базы по охране труда на данный момент утверждено 58 национальных стандартов, кроме того, продолжается работа по разработке 111 госстандартов.

Как передает Day.Az, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

По его словам, в то же время Центр охраны труда сотрудничает с работодателями на договорной основе, предоставляя им профессиональные услуги.

"Регулярно организуемые тренинги и просветительские мероприятия во всех регионах страны, особенно на освобожденных от оккупации территориях, служат повышению знаний и навыков населения в этой области.

Государственная служба инспекции труда реализует проект "Дружественный инспектор", целью которого является оказание поддержки работодателям в новой плоскости. Так, у работодателей, претендующих на добровольное участие в проекте, проводятся диагностические оценки экспертами по охране труда и использованию электронных подсистем, применению трудового законодательства и управлению человеческими ресурсами, выявляются имеющиеся пробелы, даются рекомендации по их устранению и организуются соответствующие тренинги.

Центр охраны труда, который начал свою деятельность с 2023 года, играет важную роль в укреплении институционального потенциала в этой области. Центр выполняет важные функции в области проведения аттестации рабочих мест, организации просветительских мероприятий и внедрения практических механизмов по охране труда", - добавил министр.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.