Как приготовить "Углеводную запеканку"

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом приготовления известной в народе "Углеводной запеканки".

Для её приготовления Вам понадобится:

750 г творога любой жирности

(У меня смесь от 5% до 12%)

2 яйца СО

Сахарозаменитель по вкусу или 50-60 г сахара

150 г сметаны 15-20%

40 г рисовой муки

"Я забрасываю в чашу настольного блендера (не ручного) творог, яйца и сахзам и измельчаю все до состояния крема. В этот раз добавила ещё и сметану.

Творог превращается в нечто воздушное именно из-за скорости и силы измельчения. Потом руками замешиваю рисовую муку и выпекаю - от лени прямо в керамической миске. Украшаю ягодами и подаю. Нежность невыносимая.

Размер формы использовала от 18 до 25, тут важно вот что: запекать надо в разогретой духовке, 20-25 минут при 180С.

Смотрите, как верх схватился - она готова. Сразу выключайте духовку и вынимайте запеканку, ее нельзя пересушивать. Когда остынет, она стабилизируется, как чизкейк.

P.S.: для подачи в одном случае тертый шоколад и шоколадное мороженое, белая смородина; во втором смородина и сметана", - говорится в публикации.