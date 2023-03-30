Стейк тартар
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Ингредиенты

1 кг. тенделойна (говяжья вырезка)
300 гр. красного лука
20 гр. чеснока
20 гр. петрушки
40 гр. каперсов
40 гр. корнишонов
20 гр. дижонской горчицы
20 гр. соли и перца
Лимонный сок по вкусу
Яйца-пашот для декора

Метод приготовления

1.- Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкими кубиками).
2.- Нарежьте говядину брюнуазом и оставьте в холодильнике.
3.- Выжмите лимон.

Подача

1.- Смешайте говядину, овощи, каперсы и горчицу.
2.- Приправьте тартар лимонным соком, дижонской горчицей, солью и перцем.
3.- Украсьте яйцом-пашот и петрушкой.