https://news.day.az/gurmaniya/1550783.html Стейк тартар - блестящий РЕЦЕПТ на 10 порций
1 кг. тенделойна (говяжья вырезка)
1.- Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкими кубиками).
1.- Смешайте говядину, овощи, каперсы и горчицу.
Стейк тартар - блестящий РЕЦЕПТ на 10 порций
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления стейка тартар:
Ингредиенты
1 кг. тенделойна (говяжья вырезка)
300 гр. красного лука
20 гр. чеснока
20 гр. петрушки
40 гр. каперсов
40 гр. корнишонов
20 гр. дижонской горчицы
20 гр. соли и перца
Лимонный сок по вкусу
Яйца-пашот для декора
Метод приготовления
1.- Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкими кубиками).
2.- Нарежьте говядину брюнуазом и оставьте в холодильнике.
3.- Выжмите лимон.
Подача
1.- Смешайте говядину, овощи, каперсы и горчицу.
2.- Приправьте тартар лимонным соком, дижонской горчицей, солью и перцем.
3.- Украсьте яйцом-пашот и петрушкой.
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