Стейк тартар

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления стейка тартар:

Ингредиенты

1 кг. тенделойна (говяжья вырезка)

300 гр. красного лука

20 гр. чеснока

20 гр. петрушки

40 гр. каперсов

40 гр. корнишонов

20 гр. дижонской горчицы

20 гр. соли и перца

Лимонный сок по вкусу

Яйца-пашот для декора

Метод приготовления

1.- Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкими кубиками).

2.- Нарежьте говядину брюнуазом и оставьте в холодильнике.

3.- Выжмите лимон.

Подача

1.- Смешайте говядину, овощи, каперсы и горчицу.

2.- Приправьте тартар лимонным соком, дижонской горчицей, солью и перцем.

3.- Украсьте яйцом-пашот и петрушкой.