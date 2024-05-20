Мировым запасам какао предрекли исчезновение

Мировые запасы какао могут иссякнуть из-за нестабильной погоды. Исчезновение ингредиента для изготовления шоколада предрек основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран, его цитирует Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам менеджера хедж-фонда, из-за плохой погоды, изменения климата, нехватки удобрений и вспышек болезней, которые поражают какао, он не видит возможностей для дальнейшего увеличения производства и решения проблемы его дефицита. Если погода не улучшится, фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже в 2024 году, заявил он.

"У нас огромный дефицит предложения. Мы видим падение производства на 17 процентов. Большинство аналитиков прогнозируют снижение на 11 процентов, но это потому, что они, как правило, очень консервативны. Мы находимся в ситуации, когда у нас фактически могут полностью закончиться запасы", - пояснил Андюран.

Из-за дефицита в Гане и Кот-д'Ивуаре структурное давление на отрасль сохранится. Сейчас крупные производители шоколада предпринимают попытки компенсировать рост цен за счет сокращения ассортимента или использования какао более низкого качества и других заменителей.

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