Клиенты McDonald’s потеряли интерес к дорожающим «Биг Макам»

Продажи McDonald's снизились во втором квартале текущего года впервые с 2020-го, пишет Bloomberg, отмечая, что падение показателя произошло как в ресторанах, открытых более года назад (на 1 процент), так и во всех заведениях сети в целом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди причин такой статистики в материале называют падение интереса клиентов к "Биг Макам" из-за многолетнего удорожания бургеров и ограниченных семейных бюджетов, бойкоты заведений из-за войны между Израилем и ХАМАС и даже снижение пешеходного трафика в США.

По словам генерального директора Криса Кемпчински, сеть, расширяющаяся сейчас с нынешних 42 тысяч до 50 тысяч заведений в 2027 году, будет по-прежнему ориентирована на надежность, поскольку посетители станут более разборчивыми в своих расходах.

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