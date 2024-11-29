Самые полезные виды мяса

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и Уфы Эльвира Белева в беседе с UfaTime.ru рассказала о самых полезных видах мяса, передает Day.Az.

К самым полезным эксперт относит несколько видов мяса.

Куриная грудка без кожи. Она является отличным источником белка и содержит минимальное количество жиров и калорий. Это делает ее идеальным выбором для поддержания и снижения веса, а также для наращивания мышечной массы.

Индейка. Она также богата белками и содержит различные витамины и минералы, такие как витамин B6 и селен. Индейка считается полезной для сердца благодаря низкому содержанию насыщенных жиров.

Говядина. Особенно постные сорта могут быть частью здорового питания. Говядина является источником железа и цинка, которые важны для иммунитета и общего состояния здоровья. Важно выбирать постные куски и ограничивать употребление красного мяса из-за его связи с некоторыми заболеваниями.

Баранина. Особенно та, которая производится на пастбищах. Такое мясо может быть богато омега-3 жирными кислотами и являться хорошим источником белка и витамина B12.

Умеренность в потреблении мяса также важна для поддержания здорового образа жизни. Даже самое полезное мясо нужно употреблять в меру, следя за общим количеством калорий и составом рациона. Сбалансированное питание включает в себя не только белки, но и достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и здоровых жиров.