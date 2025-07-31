Об опасности популярного летнего салата

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может представлять серьезную угрозу для здоровья при неправильном хранении и приготовлении, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Причину возможного отравления специалист назвала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника. Уже через 30-40 минут нахождения при температуре выше плюс 25 градусов в заправленном салате начинают активно размножаться стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка, которые могут вызвать тяжелые пищевые отравления", - сообщила Спеценко.

Особенно, по словам эксперта, рискуют посетители летних кафе и покупатели готовых салатов в супермаркетах, где не всегда соблюдаются условия хранения.

Если блюдо все же нужно сохранить на несколько часов, его следует обязательно убрать в холодильник, рекомендовала Спеценко. Специалист отметила, что при первых признаках порчи - появлении кислого запаха, изменении консистенции или вкуса - от употребления салата лучше отказаться.