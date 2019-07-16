Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 17:57 (Баку). Проблемы были зафиксированы у пользователей из США, Франции и Нидерландов.

По данным Downdetector, жалобы касаются проблем с новостной лентой (59%), проблем с авторизацией (26%), жалобы 14% связаны с веб-сайтом соцсети.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

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