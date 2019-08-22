Похоже, уже очень скоро автомобиль можно будет приобрести без утомительных поездок к дилеру - примерно с той же легкостью, с какой прохожий покупает в автомате чашку кофе или пакет чипсов. В Лондоне появился первый автомат по продаже электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новую систему тестирует британский интернет-сервис по подбору и продаже автомобилей Auto Trader при поддержке компании Renault. По инициативе сервиса команда из шести инженеров за три месяца разработала "торговую точку" со всеми необходимыми элементами - "коробкой" для автомобиля, системой приема оплаты и разблокировки выездных ворот и тому подобное.

Пока в "автомате" можно приобрести только одну модель - электромобиль Renault Zoe, но к выбору модели авторы идеи подошли осознанно. Во-первых, электрическая силовая установка решает проблему возможной утечки легковоспламеняющегося топлива, а во-вторых, Renault Zoe - один из самых востребованных электрокаров в Британии. За последний месяц на Auto Trade было сделано порядка полумиллиона поисковых запросов на эту тему.

Кроме того, по результатам исследований авторов идеи, примерно 7 из 10 британцев считают, что если бы автомобили продавались онлайн, то ценообразование было бы более логичным и последовательным. Поэтому Zoe в автомате оценен в 16 тысяч фунтов, хотя на официальном сайте Renault в Великобритании указана минимальная цена в 21 920 фунтов.

Заявлено, что эксперимент послужит проверкой не только новой - быстрой и прозрачной - схемы приобретения автомобилей, но и уровня реального интереса лондонцев к электрическому транспорту.

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