Журналисты продолжают обнаруживать всё новые популярные сервисы, организовавшие несанкционированную "прослушку" пользователей ради повышения качества распознавания голосовых команд. Теперь в этом уличили игровые приставки Microsoft, Xbox, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идёт о записях, сделанных при срабатывании голосового помощника Cortana и при использовании оснащённого микрофонами контроллера Kinect. Motherboard пишет, что практика прослушивания сделанных записей существовала с момента выхода на рынок Xbox One (2013 год) - консолью можно было управлять при помощи голосовых команд через Kinect. "Прослушку" продолжили и после появления на консоли поддержки голосового ассиcтента Cortana.

Часто к сотрудникам подрядчика Microsoft, по контракту обрабатывавшего аудиоинформацию, попадали случайно сделанные записи, не предназначенные для "ушей" голосового ассистента - это случалось, когда голосовое управление через Kinect или Cortana активировались по ошибке.

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