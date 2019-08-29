Компания Microsoft приступила ко включению темной темы оформления в мобильных приложениях и веб-версии пакета Office 365. Первым "перекрасится" почтовый клиент Outlook для iOS и Android - там появится новый переключатель для перехода в "ночной режим". На Android он будет включаться автоматически при активации режима энергосбережения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам главы по дизайну Office Джона Фридмана, программа обновится уже сегодня. Начиная с этого же дня новая тема станет доступна на Office.com, но веб-версии OneDrive and Planner "почернеют" чуть позже.

Когда выйдет iOS 13 (в сентябре-октябре), темная раскраска Outlook на айфонах будет соответствовать системным цветам. К релизу обновления Apple для "ночного режима" также будут перерисованы другие приложения из офисного комплекта Microsoft, включая Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner и To-Do.

Фридман подчеркнул, что он и его коллеги трудились над реализацией темной темы в Office более года. "Начав с нуля и используя новую серую цветовую гамму для Fluent, ответственные за приложения команды начали согласовывать эти цвета с единой палитрой, - объяснил он. - Работа включала увеличение контраста, насыщенность фирменных цветов и последовательность в деталях, например, как и когда использовать тени в темном режиме".

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