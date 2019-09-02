Новая система появилась в пригороде Парижа, в районе Вильнев-ле-Руа. Она представляет собой четыре микрофона, которые определяют источник звука и блок управления с помощью камер видеонаблюдения находит машину, которая слишком шумит.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Основная часть устройств (40 единиц) расположена возле различных заведений в развлекательных районах города, а еще 17 - возле крупных зданий.

Основная цель тестирования - определить полезность технологии и определить основные уровни шума, которые ведут к штрафам. Однако и людям с заряженными машинами будет не так сладко. Этой осенью будет голосование за законопроект о полном введении шумовых радаров в эксплуатацию.

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