Представители Facebook сообщают, что скоро начнут тестировать функцию, которая позволит скрыть количество лайков, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг нашла код в Android-приложении Facebook, который скрывает количество лайков от всех пользователей, кроме автора. Другие просто увидят несколько смайликов реакции и запись о том, что пост понравился "[другу] и остальным" вместо определенного числа людей. Разработчики подтвердили, что в скором времени будут тестировать эту функцию.

Ввести обновление хотят с той же целью, что и в Instagram - чтобы люди публиковали то, что им нравится и не зацикливались на том, сколько лайков собирает запись. Судя по всему, пользователям Instagram функция понравилась, учитывая, что её выпускают в большем количестве стран.

Когда Facebook начнёт тестировать это, пока неизвестно.

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