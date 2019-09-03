По стопам Instagram: Facebook хочет отключить счетчик лайков
Представители Facebook сообщают, что скоро начнут тестировать функцию, которая позволит скрыть количество лайков, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.
Исследователь приложений Джейн Манчун Вонг нашла код в Android-приложении Facebook, который скрывает количество лайков от всех пользователей, кроме автора. Другие просто увидят несколько смайликов реакции и запись о том, что пост понравился "[другу] и остальным" вместо определенного числа людей. Разработчики подтвердили, что в скором времени будут тестировать эту функцию.
Ввести обновление хотят с той же целью, что и в Instagram - чтобы люди публиковали то, что им нравится и не зацикливались на том, сколько лайков собирает запись. Судя по всему, пользователям Instagram функция понравилась, учитывая, что её выпускают в большем количестве стран.
Когда Facebook начнёт тестировать это, пока неизвестно.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре