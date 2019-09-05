Создатели Brave - браузера с собственной криптовалютой, пользователи которого могут получать вознаграждение за просмотр рекламы, - уличили Google в скрытой слежке за пользователями. Как утверждает директор по политике Brave Джонни Райан, при помощи скрытых страниц поисковик присваивает людям уникальные идентификаторы, которые затем используются для незаконного сбора данных и продаже их рекламодателям, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Райан располагает свидетельствами, что Google пометила его трекером, которым воспользовались сторонние компании для авторизации на скрытой странице. Она не содержала никакого контента, но включала "уникальный адрес", напрямую связанный с интернет-активностью представителя Brave. После около часа просмотра сайтов в Chrome Райна обнаружил шесть страниц, отправивших его идентификатор по меньшей мере восьми рекламным компаниям.

По словам Райна, практика Google противоречит действующим в Европе правилам Общего регламента по защите данных (GDPR), которые требуют явного согласия пользователя на сбор информации. Свидетельства нарушений, сказал он, были переданы на рассмотрение ирландскому регулятору. Между тем в Google, пишет Financial Times, настаивают, что компания "не показывает персонализированную рекламу и не отправляет заявки участникам торгов без согласия пользователя".

Проект Brave был анонсирован в 2016 году. Его возглавляет Брендан Айк - бывший глава Mozilla (выпускающей Firefox) и создатель языка JavaScript. Особенность браузера в том, что в его состав уже включены инструменты, "режущие" раздражающую интернет-рекламу и обеспечивающие приватность, - пользователям никаких дополнительных плагинов устанавливать не нужно.

Вторая "фишка" Brave - эта возможность замены "обычной" интернет-рекламы на собственную. Баннеры показываются с учетом интересов и истории просмотров пользователя, но за пределы браузера эта информация не выходит. Участие в этой программе сугубо добровольное.

За просмотр рекламы пользователь получает криптовалюту BAT (Brave Attention Token), которую можно потратить на поддержку любых блогеров, обменять на ваучеры, позволяющие забронировать отели или получить скидку в ресторанах, или сконвертировать в реальные деньги через криптобиржи вроде Coinbase.

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