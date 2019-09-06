Apple запустила тестовую веб-версию музыкального приложения Apple Music. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, ранее компания, как правило, не создавала для своих главных приложений версии, предназначенные для работы в браузере. Исключение составляли "облачное хранилище" iCloud и набор приложений iWork. Как отмечает Bloomberg, веб-версия Apple Music создается "в рамках конкуренции с музыкальным сервисом Spotify".

В июне портал The Verge написал, что Apple откажется от программы iTunes, существовавшей более 18 лет. Ее заменят три отдельных приложения - "Музыка", "ТВ" и "Подкасты".

iTunes, впервые появившаяся в 2001 году, на протяжении многих лет была необходимым инструментом пользователей мобильной продукции Apple. Так, с ее помощью, еще до появления в 2007 году смартфонов iPhone, владельцы MP3-плееров iPod синхронизировали свои устройства с компьютером и наполняли их музыкой. В отрыве от iTunes на первых порах было невозможно и использование iPhone.

Необходимость в iTunes практически отпала по мере того, как смартфоны и прочая мобильная техника производства Apple становились все более автономными. Так, со временем компания создала магазин приложений AppStore, а прослушивание музыки стало возможно по подписке - через встроенное приложение Apple Music.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone и iPod, производит планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, "умные" часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире: ее рыночная капитализация составляет почти $900 млрд.

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