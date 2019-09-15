Из этой подборки, представленной Day.Az со ссылкой на Lenta.ru вы узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: премьера Ferrari F8 Spider и мощнейшего Ferrari 812 GTS, брутальный Brabus G V12 900 One of Ten, новый Porsche 911 Carrera 4 и электрокар Mercedes-Benz Vision EQS.

Без крыши до "сотни" за 2,9 секунды: представлен Ferrari F8 Spider

Ferrari показала F8 Spider: суперкар получил двухсекционную жесткую крышу, которую можно поднять за 14 секунд. Вопреки ожиданиям, открытая версия не уступает по динамическим характеристикам купе - на разгон с нуля до "сотни" новинка тратит те же 2,9 секунды, что и F8 Tributo. Из-за особенностей конструкции F8 Spider, а именно механизма складывания крыши и усиленного днища, он на 70 килограммов тяжелее купе. При этом новинка "сбросила" почти 20 килограммов по сравнению с предшественником Ferrari 488 Spider благодаря применению углепластика. Техническая начинка у родстера и купе одинаковая.

Ferrari представила мощнейший в мире родстер

Вслед за первой фотографией нового Ferrari 812 GTS появилась официальная информация о новинке от итальянского производителя. Родстер получил мотор V12 отдачей 800 лошадиных сил, что делает его мощнейшим серийным автомобилем в своем классе. Спустя ровно 50 лет с момента дебюта последней модели с приставкой Spider и мотором V12, Ferrari 356 GTS4, итальянцы представили его прямого последователя - переднемоторный серийный родстер 812 GTS. Внешне от купе его можно отличить по немного измененной передней части, значительно усиленным передним стойкам и стеклянной перегородке за креслами.

Brabus добавил новому "Гелику" мотор V12

На автосалоне во Франкфурте будет представлен Brabus G V12 900 "One of ten" ("Один из десяти"). Из названия следует, что новинку выпустят ограниченной серией из 10 экземпляров. Под капотом у такого G-Class - битурбомотор M279, который специалисты из Brabus существенно доработали. Например, увеличили диаметр цилиндров, заменили поршни и систему впуска и выпуска, а также установили более крупные турбокомпрессоры. Объем двигателя составляет 6,3 литра против изначальных шести литров, а отдача возросла до 900 лошадиных сил. Для сравнения, отдача мотора V8 у Mercedes-AMG G 63 равна 585 силам.

Новый Porsche 911 Carrera 4: полный привод и 385 сил

На стенде Porsche в рамках Франкфуртского автосалона состоялась премьера новой версии 911 серии 992 - полноприводной Carrera 4 с 385-сильной "турбошестеркой" объемом три литра. По сравнению с предшественником новинка получила прибавку в мощности и стала быстрее. Мотор Porsche 911 Carrera 4 на 15 сил мощнее, чем у дореформенной модели, а разгон до 100 километров в час занимает четыре секунды - на 0,3 секунды меньше, чем у предыдущего купе. Опционально можно заказать пакет Sport Chrono, который сократит этот показатель до 3,8 секунды. Что же касается кабриолета, то он набирает "сотню" за 4,4 и 4,2 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час у купе и на 288 километрах в час - у открытой версии.

Mercedes-Benz раскрыл электрическое будущее S-Class

Компания Mercedes-Benz официально представила роскошный электрический седан Vision EQS. Концепция ляжет в основу будущей модели S-Класса на электротяге. Такой автомобиль сможет составить конкуренцию Porsche Taycan. Новинка получила футуристичный дизайн - фальшрадиаторная решетка состоит из 940 отдельных светодиодов, ее продолжают новые фары Digital light, каждая из которых оснащена четырьмя модулями голографических линз. Линзы вращаются со скоростью 2000 оборотов в минуту - они выглядят статичными для человеческого глаза, но создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто фары "плавают" в пространстве черной решетки. Задняя часть украшена 229 звездами, каждая из которых тоже подсвечивается.

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