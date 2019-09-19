Facebook обновил свою линейку устройств Portal, если быть точнее обновление коснулось выпущенных ранее Portal и Portal Mini, а представленный Portal TV абсолютно новое устройство. Обычный и Mini Portal - это так называемые Smart Screens - планшетоподобные устройства, предназначенные прежде всего для видеозвонков и чье основное место на кухне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

А вот Portal TV - это практически полноценная TV-приставка, подключаемая к телевизору через порт HDML. Похожий на Microsoft Kinect, телевизионный портал может совершать видеозвонки через мессенджер Facebook и WhatsApp, при этом как утверждает разработчик, встроенные алгоритмы на основе искусственного интеллекта сами подстроят выводимую на экран картинку, а заодно и подберут и оптимальный ракурс для говорящего.

В числе бонусов встроенный помощник Alexa, что дает возможность управлять устройством голосом, поддержка Spotify и амазоновского видеосервиса Amazon Prime Video. По слухам же предполагалось, что через Portal TV также можно будет смотреть видеоконтент Disney и Netflix.

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