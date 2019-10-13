В июне этого года Microsoft предложила добавить новые клавиши к стандартной 101-клавишной клавиатуре, чтобы расширить ее функционал с современными требованиями. Теперь спустя несколько месяцев новая клавиатура с требованиями Microsoft была создана. Изначально компания намеревалась внедрить одну кнопку, но в итоге их стало две: смайлик и Office, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Новые клавиши заменят неиспользуемый правый Windows. Первыми клавиатурами с измененной раскладкой стали модели с Bluetooth соединением и тонким профилем, идеально подходящими для мобильных устройств и тонких ноутбуков. Также есть проводная версия с эргономической поверхностью.

Клавиша Office запускает приложение Microsoft Office для Windows 10, откуда пользователи могут получить доступ к программному обеспечению компании. Специальные комбинации этой клавиши выполняют роль ярлыка для запуска отдельных приложений офисного пакета: нажатие кнопки Office вместе с O, T, W, X, P, D, N, Y и L приведет к запуску Outlook, команд, Word, Excel, Powerpoint и прочее.



Расположение новых клавиш на клавиатуре от Microsoft

Фото: The Verge

Еще одна новая клавиша ключ - смайлики ("эмодзи"), которые становятся все более популярными при общении в мессенджерах. Хотя пользователи не могут назначать определенные эмодзи или ярлыки для этой кнопки, она откроет список с выбором смайликов в Windows 10.



Проводной вариант клавиатуры от Microsoft

Фото: The Verge

Клавиатуры появятся в продаже 15 октября. Эргономичная версия, которая включает тканевый упор для рук, обойдется покупателям в 59,99 долларов, а меньшая клавиатура с Bluetooth 5.0 и встроенной батареей- 49,99 долларов.

Неизвестно, станет ли подобное нововведение мировым стандартом, чтобы другие производители начали внедрять новые клавиши в свои модели клавиатур.

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