Одно из заблуждений, которое бытует среди интернет-пользователей, - миф об анонимности в Сети. Но завести сим-карту на чужое имя уже недостаточно - многочисленные приложения, без которых мы уже не считаем себя полноценными людьми, требуют многочисленных разрешений, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Тут вам полный спектр цифровых "отпечатков": геолокация, доступ в соцсети, телефонной книге, к микрофону и камере гаджета. Все это используется для последующего обмена данными, который пользователь не сможет отследить при всем желании.

Даже если вы хотите развлечь себя несложной игрой "Судоку" в поездке, то она попытается получить геопозицию пользователя, а в пользовательском соглашении указывает, что собирает данные, которые могут быть переданы третьим сторонам.

Особого размаха в сборе данных миллионов пользователей достигают крупные сервисы. В частности, "Яндекс" и другие платформы указывают в пользовательских соглашениях, что получаемая ими информация прямо связывается с устройствами пользователя, а количество собираемой информации касается не только личных данных.

В общий зачет идут сайты, которые вы посещаете, электронные данные, телефон и контакты. В документах уточняется, что данные передаются между партнерами, то есть информация о вас попадает в многочисленные базы.

Помимо этого, снимаются данные о самом устройстве и его особенностях. Даже самый защищенный телефон, если он имеет доступ в интернет, имеет свой уникальный след. А значит, у заинтересованных сторон есть идентификационные параметры любого вашего устройства. Их можно установить в обход VPN и прочих анонимайзеров и вычислить через косвенные методы идентификации устройств.

Хакеры используют для этого анализ истории сайтов до использования анонимайзеров, кэш, ход часов, жесты мыши и десятки других косвенных вариантов вычислить пользователя. То, что человек использует VPN, по умолчанию говорит о передаче своих данных третьим лицам. И никто из нас не может предсказать, кем эти данные будут использованы.

Еще до массового использования анонимайзеров любителями Telegram были те, кто пользовался ими для незаконных операций. Даркнет, с его неконтролируемым оборотом наркотиков, все это может быть использовано в качестве инструментов шантажа в нужное время.

Достаточно вспомнить, что популярный ТОР-браузер является проектом американской НКО, финансируемой правительством США. У последних - самая сильная система управления и контроля Интернетом.

Это только кажется киношной выдумкой, но немногие знают, что под Вашингтоном есть здание - там находится глобальный центр по управлению Интернетом. И никто не раскроет широкой общественности информацию о том, чем там занимаются сотрудники.

Разочаруются и те, кто верил в шифрование текста при использовании мессенджеров. Из-за нашей низкой культуры использования устройствами, любой гаджет может быть заражен вирусом. Почему-то многие берегут компьютеры, используя антивирусные программы, но забывают о сохранности телефонов и планшетов. В итоге заражение может произойти при скачивании официальных приложений, после чего запись с экрана будет транслироваться и сохраняться в виде скриншотов.

Хакеры могли найти подход даже к "сверхзащищенному" мессенджеру Signal: удаленная переписка оставалась на диске пользователя, поэтому и тут никаких гарантий о сохранности переписки.

Тактика избегания указывать информацию о себе или предоставление ложных личных данных также не спасет пользователя. Информацию легко можно деанонимизировать с помощью соотнесения "кусков" информации. Человека можно вычислить с помощью 15 социально-демографических параметров.

Современный технологический уровень позволяет на их основании определить человека с вероятностью до 97%. Это не только ваши соцсети и геолокация, сюда входят данные, которыми пользователи обмениваются с медицинскими организациями, данные страховки и прочее.

Не стоит забывать, что в случае необходимости, представители власти имеют множество инструментов для контроля и вычисления пользователя. От полицейских и следователей с их собственными разработками для вычисления преступников в Сети до ведомств, использующих правовые рычаги воздействия на технические компании (операторов связи, социальные сети и т.д.) для деанонимизации пользователей.

Сегодня стремление к анонимности, за которую агитируют всевозможные защитники частной жизни, если и не ложное само по себе, то практически недоступное для рядового пользователя интернета и больше похоже на политическую спекуляцию. Ресурсы и знания, которые необходимы для достижения более-менее значительной степени приватности настолько велики, а ущерб для комфорта и издержки настолько значительны, что пойти на подобные жертвы может только профессионал, которому эта приватность критически необходима. В большинстве таких случаев свобода быть невидимым в Сети для такого пользователя означает буквальное нахождение на свободе - случай мошенника или другого гражданина, который изначально не собирался делать ничего социально одобряемого.

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