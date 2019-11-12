Прежде чем разработать технологию, которая в конечном итоге была названа QuickDrive™, Samsung провел опрос среди потребителей на рынках по всему миру о факторах, которые наиболее важны для них при покупке стиральной машины. Результаты показали, что наиболее важными факторами являются: эффективность стирки и время, потраченное на процесс.

С инновационной технологией QuickDrive™ вы сможете сократить время стирки до 50% без ущерба для ее качества. Быстро и аккуратно удаляя грязь, новая стиральная машина позволяет вам уделить больше времени на себя.

Чистая и быстрая стирка стала возможной благодаря уникальному барабану Q-Drum, который состоит из "основного барабана" и "задней пластины". Если в обычных стиральных машинах барабан в зависимости от режима осуществляет ряд вращательных движений, то в новой технологии основной корпус вращается отдельно от задней стенки. Таким образом, пока сам барабан вращается в одном направлении, задняя стенка с тремя лопастями вращается в обратном, усиливая динамику моющего раствора в несколько раз. Благодаря принципу двойного вращения одежда перемещается не только в такт движению барабана, но и по его оси, т.е по новому вектору.

Стоит также отметить, что отличные результаты стирки подтверждены независимыми тестами крупнейшей в мире исследовательской компании Intertek. Итоги тестов впечатляют - технология QuickDrive™ обеспечивает то же качество очистки, сохраняя требование деликатного ухода за тканью, что и прочие продукты, однако при этом сокращается время стирки. Так белье отстирывается более эффективно и, что важно, как видно и из названия технологии - "быстро".

Таким образом в новых стиральных машинах Samsung Add Wash технология QuickDrive™ сокращает время стирки за счет динамичного вращения барабана, а генератор Eco Bubble™ превращает стиральный порошок в активную пену, удаляя даже самые сложные пятна. Специальный генератор насыщает воздухом мыльный раствор превращая его в пену, которая в последствии поступает в барабан через специальные отверстия. Обволакивая одежду как облако, пенная масса предотвращает механические повреждения ткани и в 40 раз быстрее проникает в структуру волокон, обеспечивая удаление даже самых стойких пятен. А так как генератор полностью растворяет моющее средство в последствии на поверхности одежды не остается разводов и в итоге вы получаете абсолютно чистое белье. Еще один плюс технологии Eco Bubble™ в том, что она позволяет стирать даже в холодной воде.

Samsung Add Wash с технологией QuickDrive ™ был разработан, чтобы обеспечить совершенно новый уровень стирки. Эта технология не только ускоряет циклы стирки, но и значительно упрощает сам процесс делая его более энергоэффективным.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung Add Wash с технологией QuickDrive ™ можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.

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