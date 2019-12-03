IT-гиганты сейчас вступили в гонку по созданию нового типа дейвайсов, которые уже через пару лет придут на смену привычным смартфонам, заявил президент Qualcomm Кристиано Амон в интервью Busieness Insider. Связь 5G сделает подключение к облачным сервисам быстрым и надежным, а прогресс в миниатюризации приведет к тому, что через пару лет мы сменим смартфоны на AR-очки, уверен он.

Сейчас крупную ставку на развитие технологий дополненной и виртуальной реальности в разных сочетаниях делают многие ведущие компании - например, Facebook, Microsoft, Lenovo и Apple. А также целый ряд амбициозных стартапов.

Амон считает, что переломный момент наступит, когда функциональные AR-очки будут выглядеть почти так же, как и обычные. Произойдет это через пару лет. "Это не замена телефону, у вас просто будет другое устройство. Представьте это как эволюцию очков", - поясняет он.

Единого подхода и выигрышного сочетания пока нет, но именно к этой точке - полноценные и незаметные очки - лидеры отрасли движутся с разных направлений.

Facebook после покупки Oculus за $2 млрд выпустила целый ряд VR-решений с разными возможностями и для разных бюджетов, Microsoft со своей гарнитурой HoloLens сосредоточилась на профессиональном сегменте, а Apple только готовится представить свое видение будущего AR - по слухам, компания из Купертино выпустит свою гарнитуру в 2022 году. Впрочем, уже сейчас разработчики могут создавать AR-приложения для iPhone и iPad. Самое странное решение предложила Amazon: очки Frames умеют связываться с голосовым ассистентом Alexa, но у них нет ни дисплея, ни камеры.

Амон подчеркивает: умные очки не просто изменят то, как мы получаем доступ к информации, они трансформируют социум: "Потому что у вас вот-вот окажется технология, аналогичная виртуальному присутствию".

Очки смогут идентифицировать владельца абсолютно надежно - по лицу, радужке и пульсу сразу, например - подключать его к конференции, к облачным хранилищам и соцсетям, где мы будем встречать такие же аватары знакомых в виде проекций на AR-слое.

Президент Qualcomm подчеркивает важность прогресса в области 5G-связи: все эти новые возможности откроются только тогда, когда появится мгновенный и надежный доступ к многочисленным сетевым ресурсам, прежде всего вычислительным.

Если большинство расчетов выполнять в облаке, то очки вполне можно сделать миниатюрными и недорогими, а значит, доступными и популярными.

"Это не просто вдохновение, команды прямо сейчас над этим работают, - указывает Амон. - Я видел невероятные прототипы".

Помимо медленной связи, еще одним серьезным барьером могут стать сомнения по поводу сохранения приватности. Сейчас поборники справедливой идентификации расширяют запреты на использование распознавания лиц, и их давление весьма эффективно.

Амон также надеется, что 5G подстегнет и рынок смартфонов. В последнее время пользователи по всему миру все реже покупают новые телефоны. В 2019 году отрасль впервые за три года увеличила объемы продаж. Поэтому 5G-связь поможет не только потребителям, но и производителям.

Компания Ericsson тоже связывает предстоящую революцию на рынке с развертыванием связи пятого поколения. Там ожидают появления культового девайса, но это будет не смартфон.