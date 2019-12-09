Анонсированные в июне на WWDC профессиональные компьютеры Mac Pro и дисплеи Pro Display XDR можно будет заказать уже на следующей неделе - по крайней мере, в США. Об этом говорится в письме, которое компания разослала клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На рассылку обратил внимание популярный видеоблогер Маркес Браунли:

Анонсируя устройства, Apple обещала, что их можно будет купить "осенью", но так и не успела открыть предзаказы до 1 декабря. Тем, кто будет заказывать кастомные конфигурации Mac Pro, возможно придётся подождать ещё несколько недель, отмечает The Verge.

Самая доступная конфигурация Mac Pro - с восьмиядерным процессором Intel Xeon, графикой Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ - обойдётся в 6000 долларов. Начальная цена монитора Pro Display XDR - 4999 долларов, однако она не включает стоящую ещё 999 долларов подставку.