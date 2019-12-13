Специалисты в области кибербезопасности назвали основные категории угроз в киберпространстве, ожидающие пользователей в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Avast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экспертов, в будущем злоумышленники найдут новые сложные способы заражать устройства. Среди наиболее вероятных проблем будущего названы шпионаж, кража почты, опасные рассылки и использование уязвимостей удаленного доступа.

Преступникам важно, чтобы угроза настигла самого человека, так как именно пользователи являются наиболее уязвимыми по сравнению с компьютерными системами, - они могут ошибиться или перепутать страницы, случайно зайти на фишинговый сайт.

Вторым трендом в сети станут уязвимости в гаджетах от Apple. Охоту на них объявили и хакеры, и исследователи. Помимо этого, большую ставку злоумышленники сделали на поддельные или опасные программы для iOS и Android, платные подписки или рекламные приложения.

Также в 2020 году многие атаки будут направлены на "умные" устройства. Их количество растет с каждым днем, однако пользователи все еще не научились безопасно ими пользоваться.