На YouTube-канале ресурса Mac Otakara опубликовано видео, в котором продемонстрировано, как могут выглядеть новые iPhone 12, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

В ролике показывается макет, распечатанный на 3D-принтере. Источником, предоставившим данные, называется Alibaba Group.

В дизайне прослеживается четкая наследственность от аппаратов одиннадцатой серии - "челка" так никуда и не делась, а количество камер по-прежнему равно трем. Настолько тщательное самокопирование было бы странным даже для Apple.

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Смартфоны Apple и Samsung назвали опасными. Но выяснилось, что это не так

Что касается габаритов, то ожидается, что новинка будет шире, выше и тоньше чем iPhone 11 Pro Max.

Стоит отметить, что вариант, представленный на видео - это исключительно реализация теорий и домыслов его авторов. Официальных анонсов новых мобильных устройств от компании из Купертино ждать еще очень долго, и, скорее всего, они будут сильно отличаться от того, что показано на видео.

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