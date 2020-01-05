"Устройства, которые определят следующее десятилетие мобильных инноваций" пообещала представить Samsung. Компания объявила, что следующее мероприятие серии Unpacked, где покажут новые гаджеты, пройдёт 11 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ожидается, что на презентации будут представлены флагманские смартфоны серии Galaxy S следующего поколения - предположительно, с названиями Galaxy S11, S11+ и S11e. По другой версии, корейская компания прибавит к номеру модели не единицу, а сразу десяток, назвав смартфон Galaxy S20 - "в честь" 2020-го года.

Как будут выглядеть новые флагманские смартфоны Samsung, уже известно - сделанные по утекшим чертежам изображения были опубликованы в интернете ещё в ноябре. Главной фишкой новинок станет 108-мегапиксельная основная камера, а работать устройства будут на новейшем чипе Qualcomm - Snapdragon 865.

Возможно, корейская компания также представит 11 февраля новый гибкий смартфон - Galaxy Fold 2, экран которого будет сгибаться по горизонтальной оси. Начнётся презентация новых флагманских смартфонов Samsung в Сан-Франциско в 11 часов по Тихоокеанскому времени - это соответствует 23 часам по Баку.