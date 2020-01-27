https://news.day.az/hitech/1197404.html Уникальный проект азербайджанских мастеров: Volga Nostalgi - ФОТО

Уникальный проект азербайджанских мастеров: Volga Nostalgi - ФОТО

Технологии, 27 января 2020 11:09 116

На создание этого проекта ушло 5 лет упорного труда, поэтому не спешите причислять его к другим многочисленным репликам ГАЗ-21 "Волга", которые были сделаны за последнее десятилетие. Автомобиль получил название Volga Nostalgi и изготовлен в азербайджанском тюнинг-ателье NF Design, передает Day.Az со ссылкой на carakoom.com.

В его основе не какой-нибудь "попсовый" BMW или Mercedes-Benz, а настоящая британская классика - Jaguar XJ12 1985 года выпуска. Внешне автомобиль действительно воспринимается как "двадцать-первая", но одновременно с этим он совершенно другой.

Большую часть декоративной атрибутики пришлось изготавливать вручную из нержавеющей стали, так как пропорции Volga Nostalgi сильно отличаются от стоковой "Волги". Боковые молдинги, эмблема на капоте, антенна на крыше - все эти элементы сделали с нуля специально для данного автомобиля.

Тут установлены огромные литые колесные диски от Vossen, на центральных колпачках которых красуется цифра "21". Это вовсе не размер колесных дисков, а отсылка к индексу автомобиля - ГАЗ-21.

Интерьер напоминает одновременно Jaguar и "Волгу". Азербайджанским мастерам удалось аккуратно вписать советскую стилистику в этот классический британский интерьер. К слову, рулевое колесо изготовлено на заказ, но стилистически повторяет оригинальный руль от ГАЗ-21 "Волга", а комбинация приборов сохранилась от Jaguar, хотя и была немного изменена.

Полностью переделана центральная консоль, которую венчает хромированная плашка мультимедийной системы, стилизованная под радиоприёмник ГАЗ-21 "Волга". Все тумблеры и переключатели получили изготовленные вручную набалдашники цвета слоновой кости - опять же, отсылка к легендарному советскому автомобилю.

Очень интересно реализован доступ к бензобакам (их тут, к слову, два). Специальные тумблеры на центральной консоли откидывают задние фонари на 45-50 градусов, открывая доступ к топливозаправочным горловинам в торцах задних крыльев.

Под капотом находится 300-сильный V12 от Jaguar. Были сложности, связанные с компоновочными решениями, но их удалось решить. Габаритные размеры автомобиля - 5070х1800х1440 мм. Volga Nostalgi весит 1950 кг.

Рассмотреть подробнее этот великолепный автомобиль можно на презентационном видеоролике от тюнинг-ателье NF Design.

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