В январе Tiktok стал самым популярным приложением в мире, обогнав WhatsApp. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За месяц приложение установили 104 млн раз. За все время существования его скачали 1,82 млрд пользователей. Наиболее популярен TikTok в Индии, Китае, Бразилии и США.

TikTok - китайский сервис для создания и публикации коротких видео, запущенный в 2018 году. В 2019 году россияне разместили в нем более 20 млн роликов.