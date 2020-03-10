Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10

Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, получивших обновление KB4535996 для Windows 10. В компании рекомендовали удалить этот апдейт. Об этом пишет Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После обновления системы многие пользователи пожаловались на работу программы Sign Tool, падение производительности, медленную загрузку, зависание и отключение системы, а также появление критических ошибок с "синим экраном смерти". В заявлении компания признала лишь проблемы с Sign Tool - в случае ошибок производитель порекомендовал вручную удалять KB4535996.

Также сотрудник Microsoft на форуме поддержки пользователей написал, что патч с решением проблем выйдет в середине марта 2020 года. Изначально обновление KB4535996 должно было решать проблемы с предыдущим обновлением системы, которое также приводило к "синему экрану смерти" и другим ошибкам.

С конца февраля Microsoft начала разделять все обновления на обязательные и дополнительные, установка которых производится при желании пользователя. Компания уточнила, что подобный подход позволит более тонко настроить Windows под каждого конкретного пользователя.