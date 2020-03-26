Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рассматривать такую возможность компанию подталкивает вероятное снижение спроса из-за пандемии коронавируса, задержки в разработке из-за ограничений на международные перелеты и требований режима самоизоляции, а также возможные проблемы в цепочке поставок. Речь идет о том, чтобы отложить анонс смартфонов, исходно намеченный на сентябрь 2020-го, на "месяцы".

"Помимо проблем с поставками, Apple опасается, что текущая ситуация значительно снизит желание пользователей обновлять свои устройства, из-за чего первый iPhone с 5G встретят прохладно, - рассказал изданию один из источников. - Им же нужно, чтобы первый iPhone с 5G стал хитом".

Apple уже отстала на год от основных конкурентов - Samsung и Huawei, выпустивших первые аппараты с поддержкой сете связи нового поколения в 2019-м. В начале этого года Apple поставила себе амбициозную цель, указав поставщикам, что они должны быть готовы обеспечить производство до 100 млн новых устройств в 2020-м. Кроме того, компания планировала выпустить четыре разных модели смартфона.

В настоящее время в Apple тщательно следят за ситуацией с эпидемией коронавируса в США и Европе - двух крупнейших для компании рынках, на которые приходится более половины продаж - чтобы понять, необходимо ли откладывать выпуск новинок. Вероятно, окончательное решение не будет принято до отмены приказа властей Калифорнии об обязательной самоизоляции сотрудников не жизненно важных предприятий. Другой источник отметил, что компания должна будет определиться с планами не позже мая.

Предполагалось, что с начала марта Apple будет в тесном сотрудничестве с поставщиками дорабатывать финальные прототипы новых смартфонов. Однако сначала этот процесс, требующий тесного общения и тестирования устройств, пришлось отложить до конца месяца. Затем, когда ситуация с коронавирусом в США ухудшилась, его отложили снова.

"Мы пока не сдаемся. Мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос", - заявил изданию источник, непосредственно знакомый с ситуацией. Другой собеседник отметил, что обсуждение переноса анонса новинок находится "на ранних стадиях", и возможность выхода новых iPhone осенью пока сохраняется.