Xiaomi выпустит фитнес-браслет, измеряющий кислород в крови

Следующее поколение фитнес-браслета Xiaomi - Mi Band 5 - получит датчик для определения уровня насыщения крови кислородом. Встроенный пульсоксиметр будет особенно полезен в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: он сможет заметить первые признаки ухудшения состояния здоровья еще до проявления каких-либо симптомов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новый датчик в Mi Band 5 сможет измерять процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2). Именно по уровню сатурации - или насыщению крови кислородом - врачи принимают решение, нужна ли пациенту подача кислорода и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Нормой SpO2 для здорового человека считается 95% и выше оксигемоглобина, все что ниже 90% может говорить о наступлении гипоксемии, или недостатке кислорода в крови.

Помимо SpO2-датчика, новому трекеру Xiaomi обещают крупный, 1,2-дюймовый экран с более узкими рамками (у предшественника - на 0,95 дюйма) и функцию отслеживания менструального цикла, сообщает Tizenhelp.

Международная модель Mi Band 5 получит поддержку NFC-чипа для совершения бесконтактных платежей и голосового помощника Amazon Alexa. Ранее владельцы устройства могли поговорить только с ассистентом Xiao AI для китайского рынка.

Другой заметной функцией станет "Персональный индекс активности" (Personal Activity Intelligence). Анализируя сердечный ритм и реакцию на различные виды нагрузок, эта система сможет рассчитать уровень подвижности пользователя (с учетом пола, возраста, веса и других параметров) и подсказать, сколько активности ему нужно, чтобы оставаться здоровым.

В Китае релиз Mi Band 5 ожидается к концу следующего месяца или началу июля. Сколько будет стоить новинка, не уточняется.