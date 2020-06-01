Полную информацию о COVİD-19 теперь можно получать в Whatsapp - новшество от TƏBİB
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) совместно с Программой развития ООН и местной стартап-компанией Botbox запустил бот WhatsApp, чтобы круглосуточно отвечать на вопросы и предоставлять гражданам оперативную, надежную и официальную информацию о коронавирусе, сообщает Day.Az со ссылкой на TƏBİB.
"TABIB bot" может охватить одновременно до 1 млн. пользователей и ответить менее чем за секунду на любые запросы пользователей. Став его абонентом, можно получать ежедневную статистическую информацию.
Бот уже загрузили более 10 тысяч человек и он насчитывает 2 200 абонентов.
Для начала диалога с "TABIB bot" нужно написать "Salam" и отправить сообщение на номер +13022020234. После этого пользователям предоставляется общая страница, на которой публикуются последние новости о COVID-19, статистическая информация, советы по профилактике и предотвращению распространения инфекции.
Бот не предназначается для использования с целью диагноза или лечения, и он не заменяет клиническое обследование или консультации с медицинскими специалистами.
Данная программа доступна для граждан Азербайджана, проживающих во всех странах мира.
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