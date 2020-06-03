Google собирает данные в режиме "инкогнито"

Против Google был подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в очередном незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей путем повсеместного отслеживания посещаемых сайтов через режим "инкогнито" в браузере Chrome.

Истцы требуют от Google и материнской компании Alphabet компенсацию за ущерб в размере $5 миллиардов.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе, Google собирает данные с помощью Google Analytics, Google Ad Manager и других приложений и плагинов, в том числе через приложения для смартфонов, независимо от того, нажимают ли пользователи на рекламу от Google.

Это помогает Google узнать о друзьях пользователей, увлечениях, любимой еде, покупательских привычках и даже "самые интимных и потенциально неловких вещах", которые юзеры ищут в интернете, говорится в иске. Google "не может продолжать скрытый и несанкционированный сбор данных практически каждого американца с помощью компьютера или телефона", сообщают истцы.

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда заявил, что компания будет решительно защищать себя от этих претензий. Представитель Google утверждает, что при открытии вкладки в режиме "инкогнито" пользователей предупреждают о том, что информацию могут собирать сторонние сайты.

В то время как пользователи считают, что режим "инкогнито" может защитить их от посторонних глаз, исследователи компьютерной безопасности уже давно выразили обеспокоенность тем, что Google и конкуренты могут отслеживать личную информацию людей в различных режимах просмотра, объединяя данные из частных и обычных интернет-сеансов, чтобы составить полный профиль пользователя.

В жалобе говорится, что от действий Google, вероятно, пострадали "миллионы" пользователей, которые с 1 июня 2016 года включали режим "инкогнито", надеясь на отсутствие трекинга со стороны "корпорации Добра".