В Twitter может появиться платный контент

На сайте Twitter появилась вакансия о поиске ведущего разработчика, который будет создавать платформу для платного контента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы - новая команда под кодовым названием "Грифон". Мы разрабатываем платформу подписки, которой в будущем смогут пользоваться другие наши команды. Впервые для Twitter!", - говорилось в вакансии.

Через несколько часов текст объявления изменился: исчезла информация про платный контент, "Грифон" и платформе. Сейчас в вакансии говорится лишь о ведущем Android-разработчике.

Позже официальный представитель Twitter заявил, что компания не стала бы раскрывать такое значимое событие подобным образом, но при этом подтвердил, что социальная сеть рассматривает разные способы увеличения дохода.