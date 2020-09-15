Представлено новое поколение часов Apple
Apple представила новое поколения умных часов Watch 6.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, запись презентации, на которой состоялся анонс, доступна на сайте компании.
Часы будут выпускаться в четырех цветах: синий, красный, золотой и черный. Также часы получили пульсоксиметр для измерения насыщения крови кислородом. Как и пульсометр, датчик работает постоянно, в том числе во сне, и помогает следить за состоянием пользователя.
Дизайн часов остался прежним и они выпускаются в двух размерах - с циферблатом на 40 и 44 миллиметра. Часы получили новый чип Apple S6 и GPS. Вместе с часами компания показала циферблаты, которые станут доступны с watchOS 7 и новые версии силиконовых и кожаных ремешков для Apple Watch.
Вместе с тем, Apple показала доступную версию часов Watch SE, которые заменят Series 3. Часы получили прошлогодний чип S5, который вдвое быстрее процессора Series 3. Внешне устройство выглядит так же, как и Series 6. Apple анонсировала семейный доступ к Apple Watch, который позволяет пользоваться часами даже если у пользователя нет iPhone. Однако в России эта функция не будет работать.
Стоимость Apple Watch SE составляет 280 долларов. Старшая версия стоит 400 долларов.
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