В айфонах могут появиться неожиданные функции

В Android-смартфонах можно установить любую платежную систему, а не только стандартную Google Pay. Антимонопольная служба хочет, чтобы эту практику Apple перенесла и в свои смартфоны и часы, чтобы дать возможность конкурентам развиваться через их экосистему, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Как сообщает Bloomberg, законопроект и доклад по нему будут готовы уже на следующей неделе. На этом заседании Еврокомиссия решит, нужно ли вводить ограничения против Apple и в какой форме банки и другие платежные сервисы получат доступ к NFC в iPhone и Apple Watch.

Неизвестно, согласится ли Apple предоставить доступ к NFC другим компаниям или же будет обжаловать решение антимонопольной службы Европы. Компания не отвечает на запросы журналистов.